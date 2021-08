Vacina esgotada: imunização é interrompida nesta sexta-feira (06)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 destinadas à aplicação da 1ª dose se esgotaram nesta sexta-feira (06).

A aplicação da 2ª dose da vacina segue na Urca neste sábado (07). As pessoas que não receberam o imunizante serão contemplados com a vacina logo que novas doses chegarem em Poços. O município depende do envio de doses de vacina pela Regional de Saúde para continuidade da imunização por idade.

Todas as pessoas que já receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19, devem ficar atentas ao cartão de vacinação, para que possam receber a segunda dose, na data indicada no documento.

