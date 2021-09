Vacinação antirrábica é realizada na zona sul e oeste neste final de semana

Neste sábado (25), acontece a vacinação antirrábica para animais a partir dos 03 meses na Zona Sul, das 08h às 16h30.

No domingo (26), a vacinação acontecerá na Zona Oeste, das 08h às 16h30.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

REGIÃO SUL (25/09) – SÁBADO

DRIVE THRU – Espaço de eventos Tatersal – Zona Sul – 8h às 11h30

CEI Parque das Nações- Av.: Portugal, 970 –Parque das Nações – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

UBS Regional Sul- rua Antônio Marinoni, 125 – Bairro São Sebastião – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

Hospital Margarita Morales- Praça do Hospital Margarita Morales –Conjunto Habitacional – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Kennedy II- Rua Estanho, 151 – Jardim Kennedy II – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

UBS Kennedy I- Rua Pirita, 116– Jardim Kennedy I – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Esperança- Rua Lázaro de Lima, 280 –Parque Esperança II- 8h às 11h30 / 13h às 16h30

Praça (pista de skate) localizada ao lado da agência da Caixa Econômica Federal – Cohab – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

CEI Conceição Aparecida Miguel – Rua João Cioffi, 60 – Vila Matilde – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

Av. Dr. Rowilson Flora Filho, esquina com Av. Francisco Gilberto Blasi – Bairro Tiradentes. – 13h às 16h30

PSF São Bento – Rua Benedicto Lopes Buono, 375 – Jardim São Bento – 8h às 11h30

Rua Leonel Justiniano de Bem / Rua Ana Ferreira Berno – Jardim Contorno – 13h às 16h30

REGIÃO OESTE (26/09) – DOMINGO

E.M. Sérgio de Freitas Pacheco- Praça Tupy, s/nº -Vila Togni – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Country Club- Rua José Mendonça, 131 – Jardim Country Club – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

E.M. João Pinheiro- Rua José Bernardo, 280 –Jardim Country Club – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Maria Imaculada- Av.: Mãe dos Homens, 782 –Maria Imaculada – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

CEI Aureliano Miranda de Carvalho- Rua José Mamud Assan, 185 –São Jorge – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

E. M. José Mamud Assan – Rua Vila Rica, 432 – Vila Rica – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Marco Divisório -Rua Vicente Miranda, 229 – Marco Divisório – 8h às 11h30

PSF Bortolan- Rua Salvador Flores / Caminho 4 -Bortolan – 13h às 16h30

PSF Vale das Antas- Fazenda Osório, 5 –Vale das Antas – 8h às 11h30

Avenida João Ferrari / Rua Henrique Benedetti – Véu das Noivas 13h às 16h30

Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza- Av.: Champagnat, 668 –Jardim Ginásio – 8h às 11h30

Rua 25 de Dezembro / Rua 20 de Janeiro – Jardim América – 13h às 16h30

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.