Vacinação antirrábica em Poços de Caldas continua esta semana na zona rural

Segue sendo realizada em Poços de Caldas, a vacinação antirrábica. Nesta semana a vacinação segue até sexta-feira (24), para cães e gatos a partir de três meses, na Zona Rural.

VACINAÇÃO ZONA RURAL

A Campanha pela zona rural, acontecerá até 1º de outubro. As equipes da Vigilância Ambiental, setor da Secretaria Municipal de Saúde, percorrendo chácaras, sítios e fazendas. As equipes trabalham uniformizadas, com crachá e vão em carros identificados também.

A Secretaria de Saúde solicita que a população fique atenta aos dias que as equipes farão as visitas.

Cronograma:

-20 a 24 de setembro – 08h às 15h

-27 a 1º de outubro – 08h às 15h

Para mais informações ligue: 3697-5987/ 3697-5977

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.