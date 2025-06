Vacinação contra a dengue começa nesta segunda-feira, 2 de junho, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (2), a estratégia de vacinação contra a dengue. A ação segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, e tem como meta imunizar 90% do público-alvo: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Há possibilidade de ampliação da faixa etária conforme novas recomendações do PNI.

A vacinação será realizada exclusivamente na UBS Vilas Unidas, localizada na Avenida Gentil Messías Kitate, 275 – Vila Cruz. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário que pais ou responsáveis levem um documento de identificação e a caderneta de vacinação do adolescente.

A vacina, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e tem como principal objetivo reduzir hospitalizações e óbitos causados pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A Secretaria de Saúde reforça que, mesmo com a vacinação, o combate ao mosquito Aedes aegypti continua sendo essencial para prevenir não só a dengue, mas também outras arboviroses.

Atenção!

*Quem teve dengue recentemente deve aguardar seis meses a partir do início dos sintomas para tomar a primeira dose.

*Caso ocorra infecção por dengue entre a primeira e a segunda dose, é necessário aguardar 30 dias após o início dos sintomas para receber a segunda aplicação.

*Em casos de febre, a vacinação deve ser adiada até a completa recuperação.

A SMS destaca a importância da vacinação como medida de proteção coletiva contra a doença: “Nosso objetivo é proteger nossas crianças e adolescentes e reduzir os casos de dengue. A vacinação é uma medida eficaz e segura, aprovada pela Anvisa, e estamos confiantes de que essa iniciativa trará resultados positivos para a saúde pública do nosso município. Convido todos os pais e responsáveis a levarem seus filhos para se vacinar”, destaca o secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso.