Vacinação contra Covid será retomada nessa quarta-feira

Devido o decreto nº 14.198, que dispõe sobre os pontos facultativos do mês de fevereiro, nessa segunda (20) e terça (21), não haverá expediente nos órgãos da administração pública, portanto a vacinação contra COVID-19 retorna na quarta (22).

Pessoas a partir de 12 anos, gestantes e puérperas podem se vacinas em todas as salas de vacina, das 08h às 16h30.

A 4ª dose do imunizante está disponível apenas para profissionais de saúde e as pessoas a partir de 40 anos.

A vacina direcionada para a 1ª dose das pessoas de 06 meses a 11 anos se esgotou no mês passado, a secretaria de Saúde aguarda o recebimento de novas doses para continuar a vacinação deste público.

Documentação

-Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

A vacinação estará disponível nos principais postos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

