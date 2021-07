Vacinação contra influenza continua nesta quarta-feira (30)

Segue nesta quarta-feira (30), a vacinação contra Influenza continua. Estão sendo contemplados os profissionais de forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário,além das pessoas a partir de 60 anos, gestantes, puérperas (após 45 dias após o parto), crianças de 6 meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), profissionais de saúde e educação.

Quem receberá a vacina:

– Gestantes

– Puérperas (até 45 dias após o parto)

– Crianças de 6 meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

– Profissionais de saúde

– Pessoas a partir de 60 anos

– Profissionais da educação (Professores, administrativos, operacionais)

– Forças de segurança e salvamento

– Forças Armadas

– Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

-Caminhoneiros

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

Documentos

Para vacinação é necessário documento de identidade, Certidão de nascimento, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação, além de comprovação de vínculo ativo para trabalhadores das forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário. Para as pessoas com comorbidades também é necessário laudo médico.

Forças de segurança e salvamento:

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento.

Integram esse grupo: policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais.

Forças Armadas:

Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que comprove a sua vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua.

Integram esse grupo: membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

Pessoas com comorbidade

A vacinação deste grupo deve ser realizada com qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica).

Confira todas as salas de Vacina que aplicarão o imunizante contra Influenza das 8h às 16h30:

Sala de Vacina da Policlínica Central – Av. Francisco Salles, s/n

PSF Santa Augusta – Rua Prof. Nicolina Bernardes,230- Santa Augusta

UBS São Jorge – Av. Antônio Togni, nº 2055 – Vila Cruz

PSF Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, nº 229 – Marco Divisório

PSF Kennedy I – Rua Pirita, nº 116 – Jd. Kennedy

PSF Kennedy II – Rua Estanho,nº 195 – Jd. Kennedy

PSF São José – Rua Profa. Lourdes Mourão, s/n Jd.. Centenário

PSF Cascatinha – Rua Rui Barbosa, nº 191 – Jd. Cascatinha

PSF Sta. Rosália – Praça Dr. Antenor Damini, nº 233 – Santa Rosália

PSF Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, nº 299 – Vila Nova

PSF Dom Bosco – Rua Francisco Cantos Davo, s/n- Jd. Formosa

PSF Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, nº 60 – Jd. Ipê

PSF Jd. São Paulo – Rua Jaguari , nº 15 Jd. São Paulo

PSF Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n – Pq. Pinheiros

PSF Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, nº 380 – Itamaraty III

PSF Caio Junqueira – Rua Jatobá, nº 262 – Caio Junqueira

PSF Quissisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, nº50 – São José

PSF Zona Rural (Equipe volante)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.