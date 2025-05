Vacinação contra Influenza terá Dia D no sábado (31) e horário estendido nas UBSs a partir de terça (27)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, 31 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza mais um Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza. A mobilização acontecerá das 8h às 17h em todas as 16 salas de vacinação do município. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e alcançar a meta de imunizar 90% do público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, puérperas, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A vacina, no entanto, já está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade.

De acordo com a Rede de Frio da SMS, apenas 36,55% do público prioritário foi vacinado até o momento em Poços de Caldas. Foram aplicadas 14.009 doses em idosos, 2.308 em crianças e 235 em gestantes. Os dados acendem um alerta, especialmente diante do aumento de doenças respiratórias nesta época do ano.

O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, reforça a importância da mobilização:

“O Dia D é mais uma oportunidade para a população se proteger. Não negligencie sua saúde nem a de quem você ama. Estamos em uma força-tarefa diária para conter os riscos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que pode evoluir para formas graves e até levar à morte, especialmente em pessoas não vacinadas”, alertou.

O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, destacou a criação do Comitê de Avaliação para Enfrentamento de Doenças Respiratórias, com foco na SRAG.

“O comitê fortalece ações já em andamento e propõe novas estratégias para garantir respostas rápidas e eficientes à população”, explicou.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação. Pessoas com comorbidades devem informar sua condição de saúde no momento da imunização.

Horários estendidos nas UBSs

Entre os dias 27 e 30 de maio (terça a sexta), as Unidades Básicas de Saúde das regiões Centro, Leste e Sul funcionarão das 8h às 19h. As demais UBSs terão horários diferenciados, que podem ser consultados por telefone ou presencialmente.

Proteção contra a Influenza e Febre Amarela

A vacina contra a Influenza é atualizada anualmente conforme as cepas em circulação e é a principal forma de prevenção contra complicações graves da doença. No Dia D, também estarão disponíveis doses contra a Febre Amarela para quem ainda não se imunizou.

Vacinar-se é um ato de cuidado coletivo. Participe!