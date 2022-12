Vacinação contra meningite continua neste sábado em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Neste sábado (10), acontece a aplicação da vacina contra meningite para pessoas de 16 a 30 anos.

Se você não se vacinou, compareça em uma das salas de vacina para receber o imunizante.

A ação faz parte da campanha da Secretaria de Estado de Saúde, que amplia a faixa etária da vacina contra Meningite.

A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença. As vacinas são seguras e eficazes, protegendo as pessoas contra a doença.

Locais de Vacinação:

1.UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459

2.Regional Leste – Rua Cecilia Fisichela, s/n (Estância São José)

3. Jd. Country Club – Rua José Mendonça, Nº 150 – (Jd. Country Club)

4.Regional sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

