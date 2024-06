Vacinação contra poliomielite é prorrogada até o fim de junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Campanha Nacional de vacinação contra a poliomielite que seria encerrada nesta sexta-feira (14) foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até dia 30 de junho. Sendo assim, a Prefeitura de Poços de Caldas manterá todos os esforços para que a vacina seja dada a todas as crianças menores de cinco anos de idade no município, com o objetivo de atingir a meta de imunizar 95% do público alvo, que são 826.581 no estado.

As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário, com três doses da vacina inativada poliomielite (VIP), administrada via intramuscular, e as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias deverão receber a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

A vacina contra a poliomielite está disponível nas 21 salas de vacina do município. Para vacinar as crianças, é necessário que elas estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis e apresentem o cartão SUS ou a Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada a necessidade de outras vacinas.

“A vacina é segura, gratuita e essencial para manter nossa comunidade saudável. Pedimos aos pais e responsáveis que levem seus filhos aos postos de saúde para serem vacinados. Juntos, podemos erradicar a poliomielite e assegurar um futuro seguro para nossas crianças.” evidenciou o secretário de saúde, Thiago Mariano.