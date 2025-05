Vacinação de bovinos tem início em Poços de Caldas

Prefeitura de Poços de Caldas iniciou nesta semana a Campanha de Vacinação de Bovinos 2025, com término previsto para o dia 10 de junho. A ação é destinada exclusivamente a pequenos produtores rurais e visa garantir a saúde do rebanho, prevenindo doenças que afetam a produção e a segurança sanitária.

A vacinação é realizada pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do setor de Fomento Agropecuário, e inclui vacinas contra três doenças: Brucelose, Raiva e Carbúnculo Sintomático (Manqueira). A Brucelose pode afetar tanto os bovinos quanto os seres humanos, causando sérios problemas reprodutivos; a Raiva é uma enfermidade letal transmissível a humanos e outros animais; e o Carbúnculo Sintomático é altamente letal, especialmente em animais jovens.

A expectativa é que cerca de 85 propriedades sejam atendidas, com a vacinação de aproximadamente 300 animais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação reforça a importância da imunização para assegurar a saúde do rebanho e melhorar a produtividade da propriedade.

Os produtores devem ficar atentos aos prazos e garantir sua participação na campanha. Para mais informações, o telefone de contato da Secretaria é (35) 3697-3017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.