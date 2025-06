Vacinação de bovinos termina na próxima terça-feira (10)

A Campanha de Vacinação de Bovinos 2025 está chegando ao fim. Os pequenos produtores que ainda não vacinaram seus animais têm até a próxima terça-feira (10) para garantir a imunização contra Brucelose, Raiva e Carbúnculo Sintomático (Manqueira).

A ação, voltada especialmente aos criadores de pequeno porte, é fundamental para a saúde do rebanho e a segurança sanitária das propriedades. As vacinas estão sendo aplicadas pela equipe técnica do setor de Fomento Agropecuário.

A meta é vacinar cerca de 300 animais em aproximadamente 85 propriedades. Quem ainda não participou deve se apressar e agendar a visita o quanto antes.

Mais informações pelo telefone (35) 3697-3017.

Não deixe para a última hora. Vacinar é proteger seu rebanho e sua produção.

