Vacinação de pessoas com comorbidade a partir de 54 anos começa na terça (18)

A vacinação contra COVID-19 segue nesta terça-feira (18). Pessoas com comorbidade a partir de 54 anos, profissionais de saúde a partir de 25 anos e pessoas transplantadas a partir de 18 anos podem receber a 1ª dose do imunizante.

Vacinação das pessoas com comorbidades

Para imunização é necessário apresentação de um dos seguintes documentos: identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação, além de documento que comprove a comorbidade.

Quem será vacinado na fase 1:

–Pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos;

–Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (Díálise) a partir de 18 anos;

-Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

–Pessoas com Deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos;

**Pessoas que estão em tratamento Oncológico se enquadram em pacientes imunossuprimidos.

Para vacinação é necessária a apresentação de um dos seguintes documentos:

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

Laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID (Cadastro internacional de Doença) da doença ou condições de saúde, CPF ou Cartão do SUS, assinado e carimbado, em versão original.

Pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC, de 55 a 59 anos:

A deficiência deverá ser atestada por meio de qualquer documento comprobatório, desde que em atendimento ao conceito de deficiência permanente adotado pelo PNO (Plano Nacional de Operacionalização na Vacinação contra Covid-19), que segue:

Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Paras as pessoas pertencentes a esse grupo cadastrados no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão comprovar ser beneficiários para vacinação.

Os documentos solicitados seguem solicitação do Ministério da Saúde, de acordo com o Ofício Circular 115/2021/SVS/MS.

Vacinação das Pessoas transplantadas

– Pessoas com transplante de órgão sólido.

– Pessoas com Transplante de Medula Óssea (TMO).

Documentos

Para imunização é necessário documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Também é necessário a apresentação de comprovação do transplante.

Laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h

Vacinação dos Profissionais de Saúde

Nesta etapa serão vacinados os profissionais de Saúde a partir de 25 anos. Segundo o Informe Técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, profissionais de saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

No Informe consta a listagem completa dos profissionais contemplados nesta etapa:

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos, auxiliares e recepcionistas.

ATENÇÃO: Profissionais de educação física, veterinários, nutricionistas e assistentes sociais devem obedecer aos critérios impostos pelo ministério da saúde, com atuação em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e semelhantes).

Documentos

Para imunização é necessário documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Para os profissionais de saúde, também é exigido comprovação de vínculo ativo no ato da vacinação.

Confira os documentos que podem ser utilizados: alvará sanitário, carteira de trabalho, MEI (microempreendedor individual), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde).

Local de Vacinação

Sala de vacina da Urca – 08h às 17h

Para esclarecimentos e dúvidas ligue: 3697-5973 ou 3697-5985.