Vacinação dos profissionais de saúde a partir de 18 anos começa amanhã (25)

Nesta sexta-feira (25), começa a vacinação dos profissionais de saúde, a partir de 18 anos contra COVID-19, mediante comprovação de vínculo empregatício.

A vacinação das pessoas com 53 anos e profissionais de educação fundamental a partir de 30 anos continua.

Para todos os grupos prioritários será exigido comprovante de residência

Sexta-feira (25/06)

– Profissionais de saúde a partir de 18 anos. (SOMENTE NA SALA DE VACINA DA URCA)

– Pessoas com 53 anos

-Profissionais de educação fundamental a partir de 30 anos (1º ao 9º ano)

Sábado (26/06) – até às 12 – Somente na Urca

– Profissionais de saúde a partir de 18 anos.

– Pessoas com 53 anos.

-Profissionais de educação fundamental a partir de 30 anos (1º ao 9º ano)

Vacinação dos Profissionais de Saúde

Nesta etapa serão vacinados os profissionais de Saúde a partir de 18 anos. Segundo o Informe Técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, profissionais de saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

No Informe consta a listagem completa dos profissionais contemplados nesta etapa:

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos, auxiliares e recepcionistas.

Profissionais de educação física, veterinários, nutricionistas e assistentes sociais devem obedecer aos critérios impostos pelo ministério da saúde, com atuação em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e semelhantes).

Documentos

Para imunização é necessário documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Para os profissionais de saúde, também é exigido comprovação de vínculo ativo no ato da vacinação.

Confira os documentos que podem ser utilizados: alvará sanitário, carteira de trabalho, MEI (microempreendedor individual), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde).

Vacinação das pessoas com 53 anos: Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação e comprovante de residência.

Vacinação dos profissionais da Fundamental a partir de 30 anos:

– Todos os Professores que atuem na Ensino Fundamental (1º a 9º ano).

– Profissionais do setor administrativo (Secretaria).

– Profissionais do setor Operacional (Serviços gerais, merendeiras, auxiliar de cozinha ) que atuam em escolas públicas e privadas.

Deverão receber a vacina, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa como professor, administrativo ou operacional. (Holerite+ declaração fornecida pela unidade + carteira de trabalho) e comprovante de residência.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h’

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

Duas funcionárias do PSF Pq. Esperança 2 testaram positivo para coronavírus, portanto a vacinação do local estará suspensa no temporariamente.

