Vacinação infantil contra covid-19 continua na segunda-feira (28)

Volta na segunda-feira (28), a aplicação da vacina contra COVID-19 para crianças de 05 a 11 anos.

Segundo orientação da Regional de Saúde a aplicação da vacina do laboratório Pfizer para crianças de 05 anos está autorizada. A vacinação deste público, acontece somente na sala de vacina da Urca, das 8h ás 17h.

Já a aplicação do imunizante para crianças de 06 a 11 anos acontece nos bairros, das 08h às 13h e também na Urca, das 8h às 17h.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

–Sala de Vacinação da Urca (acesso pela porta giratória ou saída lateral de emergência) 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 13h

–UBS Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 13h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 13h

– PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 13h

– PSF Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, nº 233. – 08h às 13h

-PSF Caio Junqueira – Rua das Mangueiras, n° 262 – 08h às 13h

– PSF Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, nº 299 – 08h às 13h

