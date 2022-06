Vacinação nas escolas continua na próxima semana

Na próxima semana continua a aplicação da vacina contra COVID-19 nas escolas.

Na segunda-feira (06), serão contempladas: a Escola Municipal Nicolina Bernardo, o CEI Professora Maria de Lourdes Santos e a Escola Municipal João Pinheiro.

Nesta segunda semana de vacinação nas escolas, foram aplicadas 128 doses da vacina em crianças de 05 a 11 anos, sendo 50 primeiras doses e 78 segundas doses.

Além das crianças de 05 a 11 anos, adolescentes, funcionários e pais dos alunos das escolas que estavam com doses atrasadas, também puderam receber o imunizante. Foram 03 primeiras doses aplicadas e 09 segundas dose aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos. Ao todo, 18 pessoas que estavam com a dose de reforço atrasada foram imunizadas.

Os pais ou responsáveis pelos alunos foram avisados previamente e tiveram que assinar um termo de autorização para que as crianças fossem imunizados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.