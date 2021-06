“Vacinação Solidária” continua nesta quinta-feira (03) em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A campanha “Vacinação Solidária”, que visa arrecadar alimentos durante o drive-thru de vacinação contra a Covid-19, no estacionamento da Urca, já recebeu a doação de mais de 6 toneladas de gêneros alimentícios, que estão sendo destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, previamente inscritas no Cadastro Único de Assistência Social.

A iniciativa do Banco de Alimentos de Poços de Caldas teve início no dia 28 de março e, até 31/05, já arrecadou 6.482,06 kg de alimentos. Nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, a campanha continua juntamente com a vacinação, das 8h às 12h, em sistema drive-thru, no Espaço Cultural da Urca.

Além de receber a vacinação contra a Covid-19, de acordo com a faixa etária de cada etapa, os poços-caldenses também podem exercer a solidariedade neste momento de pandemia. As doações de alimentos poderão ser realizadas durante todo o período de vacinação no Drive-Thru, seguindo todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19.

Os gêneros alimentícios arrecadados estão sendo destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, previamente inscritas no Cadastro Único, que solicitaram cestas básicas e já estão sendo acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).