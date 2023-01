Vacinas contra Covid-19 se esgotam nessa segunda-feira

A secretaria de Saúde e Poços de Caldas informou que a vacina contra COVID-19 para todas as faixas etárias se esgotaram na tarde desta segunda-feira (23).

A equipe de imunização já entrou em contato com a equipe da Regional de Saúde de Pouso Alegre, que informou que na quinta-feira (26), todas as salas de vacina já estarão reabastecidas.

A vacina estará disponível para as pessoas a partir de 12 anos, gestantes e puérperas, a 4ª dose do imunizante está disponível apenas para profissionais de saúde e as pessoas a partir de 40 anos.

A equipe de imunização receberá também a 2ª dose da vacina do laboratório Butantan/ Coronavac, direcionadas para as crianças de 03 a 11 anos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

