Vacinas contra Covid esgotam e prefeitura de Poços de Caldas aguarda novo lote

A Regional de Saúde informou que novas doses de vacina contra COVID-19 devem chegar na cidade nesta terça-feira (04).

Nesta tarde, a equipe responsável pela Imunização terá uma reunião on-line com a Regional de Saúde de Pouso alegre, onde serão informados quantitativo, o público e o cronograma da vacinação.

Na tarde desta segunda (03), as doses das vacinas Astrazeneca e Coronavac, se esgotaram. A ampliação da cobertura deste público será viabilizada com as novas doses que serão recebidas.

