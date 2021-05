Vacinas direcionadas para aplicação da 1ª dose se esgotaram em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (27) para informar que as vacinas contra Covid-19, direcionadas para a aplicação da 1ª dose, se esgotaram.

O município agora aguarda o envio de uma nova remessa de doses de vacina pela Regional de Saúde, para continuar a imunização da população.

A aplicação da 2ª dose da Astrazeneca continua sendo realizada hoje e amanhã (28).

