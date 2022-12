Vagão que funcionava como lanchonete é vendido para prefeitura de SP

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante 42 anos um vagão de trem, que ficava ao lado do Palace Casino, em Poços de Caldas, atuou como uma lanchonete oferecendo aos clientes e visitantes da cidade um clima nostálgico e acolhedor. Mas na manhã dessa terça feira ele foi retirado e levado para a cidade de Olímpia-SP. O vagão, que pertencia à antiga Companhia Mogiana foi vendido pelo atual proprietário para a Prefeitura da cidade do interior de São Paulo. O vagão chegou a ser cogitado para funcionar como ponto de venda dos ingressos do teleférico, mas a ideia acabou por ser descartada.

A venda do vagão facilita a ação da Prefeitura que prevê uma grande reforma no local com a retirada dos trailers e a construção de quiosquies de alvenaria.

Beatriz Aquino