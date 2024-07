Vagas disponíveis para o Reforço Escolar em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prazo para as inscrições no programa Reforço Escolar, realizado pelo Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, foi prorrogado na cidade de Poços de Caldas.As aulas terão início em 12 de agosto, e os interessados podem candidatar até o dia 15 de julho.

Sobre o programa

A iniciativa tem como objetivo complementar o ensino de Matemática, Português e Redação, oferecendo aulas presenciais gratuitas.Podem participar estudantes com idade a partir dos 11 anos, alfabetizados, matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou no Ensino Médio da rede pública e com renda familiar que não ultrapasse três salários mínimos. Estudantes de escolas particulares também podem se beneficiar, desde que possuam bolsa integral (100%), comprovada pela escola de origem por meio de declaração, e tenham renda familiar de até três salários mínimos.

Benefícios

Além de contar com o apoio de professoras e professores para acompanhamento e avaliação pedagógica, cada estudante receberá lanche diário e vale-transporte para deslocamento nos dias das aulas.

Como se inscrever

Para se candidatar às vagas do Reforço Escolar, os candidatos deverão atender aos requisitos descritos no edital e se inscrever por meio do formulário online disponível no site https://mais.sescmg.com.br/reforco-escolar.