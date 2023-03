Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O documentário intitulado “Vai Corinthians!”, estreia no Cine Marquise Ultravisão nessa quinta-feira (16).

O longa de 71 minutos, leva às telonas toda a trajetória dos corinthianos desde a redenção alvinegra na final da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors, até a épica conquista mundial frente ao poderoso Chelsea. Tudo isso sob a perspectiva dos torcedores, os verdadeiros protagonistas dessa história.

As loucuras feitas para adquirir vistos, passagens, hospedagens e ingressos. O bando de loucos fez de tudo para acompanhar o timão no outro lado do planeta, venderam o que podiam e o que não podiam, financiaram a viagem em diversas parcelas e promoveram um verdadeiro choque cultural. Imagens da torcida na terra do sol nascente e em suas arquibancadas, entrevistas com corinthianos e japoneses que viveram aquele momento e lances dos dois jogos disputados no Mundial de Clubes compõem um documentário histórico, dinâmico e irreverente.

O longa-metragem mostra para o público o impacto causado pela invasão de mais de 30 mil torcedores em um país com dinâmicas sociais e culturais tão diferentes, e como barulho da Fiel invadiu ruas, trens, estádios e os corações dos japoneses.

Com direção de Marcela Coelho, Ricardo Aidar e Daniel Kfouri, distribuição da Elo Studios, produção da Canal Azul Filmes e coprodução da Warner Bros. Discovery, o longa será lançado nos cinemas, com estreia marcada para o dia 16 de março, com duas sessões, às 15 horas e às 20 horas, no Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca, em São Paulo. O filme também vai estrear no Cine Marquise Ultravisão em Poços de Caldas, Minas Gerais.

“Vai Corinthians!” Representa a força de uma torcida em busca de um objetivo, independente do quão difícil seja alcançá-lo, o amor por um clube atravessando oceanos e continentes e, principalmente, a capacidade do bando de loucos de encantar e conquistar o mundo.

SINOPSE

O documentário irá contar a história da “invasão” corinthiana no Mundial de 2012, em terras japonesas. A proposta visa resgatar situações relacionadas a este evento, mostrando não apenas a chegada de mais de 30 mil corinthianos no Japão para assistir aquela partida de futebol, mas também a forma como isso chamou a atenção dos japoneses naqueles dias de mundial.

O documentário conta com entrevistas dos grandes personagens do futebol brasileiro. Para apoiar a narrativa, serão usados materiais de arquivo inéditos, imagens de partidas, fotografias, arquivos pessoais, reportagens e materiais do próprio clube.

No entanto, o enfoque será dos torcedores que estiveram no Japão durante a conquista do Mundial de Clubes. As histórias de quem passou apuros no Brasil apenas para ver o time jogar. Gravações e imagens deste país asiático e como foram os momentos do jogo e da vitória.

Beatriz Aquino