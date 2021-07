Vale Merenda: inscrições seguem até 14 de julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dentro das ações previstas no Programa “Recupera Poços”, a Prefeitura de Poços de Caldas vai ofertar aos alunos da Rede Municipal de Ensino o Vale Merenda Escolar, um cartão magnético com crédito no valor de R$ 70,00 por estudante.

Todos os alunos matriculados nas escolas e Centros de Educação Infantil municipais que solicitarem o benefício aos gestores de sua unidade receberão o benefício. O cartão será feito com o nome do responsável legal pelo aluno.

As famílias interessadas em receber o Vale Merenda Escolar devem realizar o cadastro até o dia 14 de julho, junto ao gestor da unidade onde o aluno está matriculado ou procurar a Secretaria Municipal de Educação (Rua Prefeito Chagas, 464). As equipes gestoras das 25 escolas e 50 CEIs municipais foram orientadas a entrar em contato com as famílias.

“Já estamos realizando o cadastro para agilizar o processo, de forma que as famílias dos nossos alunos que necessitarem e solicitarem o Vale Merenda possam ser atendidas em tempo hábil. O programa Recupera Poços terá grande impacto na vida das famílias e toda a nossa equipe trabalha para viabilizar o benefício”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Recupera Poços

O Programa “Recupera Poços” foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na última semana. A iniciativa reúne uma série de medidas emergenciais de recuperação econômica, visando incrementar a economia local e auxiliar as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia da Covid-19.