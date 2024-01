Valor sugerido pela prefeitura para reajuste tarifário não cobre custos operacionais do Sistema, afirma concessionária

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A nova tarifa do transporte público sugerida pela prefeitura de R$ 5,90, através da Comissão de Análise de Revisão Ordinária e Extraordinária, não atende de forma alguma os custos operacionais do Sistema, afirmou a concessionária do transporte coletivo no município, a Floramar.

Justificando a afirmativa, a emprega alega que os impactos decorrentes da pandemia tiveram e ainda têm como consequência, a queda abrupta e drástica no número de passageiros transportados. Some-se a isso, o crescente transporte de passageiros por aplicativos, que atuam de forma irregular, sem critérios, sem fiscalização, concorrendo de forma predatória com o Sistema de Transporte Público, pois não transportam as gratuidades e atuam como e quando querem.

Além disso, de junho de 2023 até os dias atuais, somente o custo da empresa com o óleo diesel subiu mais de 34%, além dos salários dos colaboradores reajustados em 10%, razões que ilustram o desequilíbrio econômico financeiro do Sistema de Transporte Público de Poços de Caldas.

Subsídio

Ainda segundo a concessionária, Poços de Caldas tem a menor tarifa da região, já que em outras cidades próximas, que adotaram o subsídio, a situação é bem diferente.

Em Pouso Alegre a tarifa é de R$ 6,20, porém, com o subsídio dado pela prefeitura de R$ 3,20, o valor pago pelo passageiro é de R$ 3,00. Em Varginha, a tarifa é de R$ 6,60, que com o subsídio de R$ 1,60 da prefeitura, o passageiro paga R$ 5,00. O mesmo exemplo é o de São João da Boa Vista (SP), cuja tarifa é de R$ 9,41, sendo que com o subsídio da prefeitura de R$ 4,51, o passageiro paga apenas R$ 4,90. Isso sem mencionar os exemplos de Machado, Muzambinho e São Lourenço que adotaram a Tarifa Zero.

Explicando melhor o cenário do transporte coletivo na região, a empresa registra que a tarifa em Poços de Caldas atualmente está em R$ 5,60 contra R$ 6,60 (Tarifa técnica) de Varginha desde fevereiro/2023 e R$ 6,20 (Tarifa técnica) em Pouso Alegre desde julho/2023 e assim, Poços de Caldas continua sendo a menor tarifa da região.

A Floramar ressalta ainda que em audiência pública, ocorrida no ano passado na Câmara, a própria prefeitura mencionou proposta de subsídio relacionada ao aumento de linhas e quilometragem no transporte público para atender as necessidades da população e reduzir o custo da tarifa ao passageiro, o que ainda não ocorreu.

Finalizando, a empresa reforça o conceito de que o subsídio é a melhor alternativa aplicada em centenas de municípios do país para reduzir a tarifa do passageiro e proporcionar o equilíbrio nas receitas e despesas do Sistema. Isso evitaria o reajuste tarifário para o usuário, que tem como resultado imediato, a redução ainda mais drástica do número de passageiros transportados, atingindo de forma letal a sobrevivência do transporte público.