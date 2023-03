Valores a receber: tudo que você precisa saber sobre dinheiro esquecido

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sistema Valores a Receber (SVR) é um serviço do Banco Central do Brasil (BC) que permite ao cidadão consultar se ele, sua empresa ou alguma pessoa falecida tem dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras. Na última terça-feira (28), o BC reabriu as consultas ao sistema digital, suspensas desde abril de 2022, por meio do site “valoresareceber.bcb.gov.br/publico”. Na página, cidadãos precisam apenas informar CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da empresa, para descobrirem se têm direito ao resgate.

Por enquanto, o SVR informa apenas se há ou não valores a receber, mas não informa a quantia. Esta informação poderá ser descoberta a partir das 10h da próxima terça-feira (7), no mesmo site. Também é nesta data que começam os saques. Ao todo, serão distribuídos R$ 6 bilhões entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Para esclarecer as dúvidas mais comuns dos brasileiros, o TechTudo reuniu seis perguntas e respostas sobre o dinheiro esquecido em bancos. A seguir, saiba tudo sobre a consulta e o saque dos valores a receber e veja dicas para não cair em golpes.

1. Qual o site para consultar se tenho valores a receber?

O único site para consulta e solicitação de devolução dos valores é o valoresareceber.bcb.gov.br. Quaisquer outros endereços, por mais que apresentem interface parecida com a página do Banco Central, não são oficiais e podem ser armadilhas de cibercriminosos para roubar seus dados.

2. Quais são os tipos de valores a receber?

Os valores a receber de bancos e instituições financeiras são referentes a:

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Tarifas cobradas indevidamente;

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente;

Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível; e

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

3. Como vejo os valores que tenho a receber?

Para consultar se você tem dinheiro esquecido em bancos, acesse o site do SVR e informe o seu CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da sua empresa. Por ora, o sistema só informa se você tem ou não valores a receber. Se o resultado da consulta for positivo, retorne ao site a partir das 10h de 7 de março, próxima terça-feira, para descobrir qual é a quantia devida e saber como solicitar a devolução.

Vale ressaltar que, para acessar valores de pessoa física, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. No caso de valores de pessoa jurídica, a conta precisa ter o CNPJ a ela vinculado.

A partir de 7 de março será possível ver o valor que você tem a receber e solicitar o resgate. Ao todo, são R$ 6 bilhões a serem distribuídos entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

5. O que mudou no Sistema Valores a Receber?

O SVR recebeu algumas novidades. A principal delas é que, diferente do ano passado, não haverá mais agendamento de acessos por data de nascimento ou data de abertura de empresa. Agora, o sistema conta com uma sala de espera virtual para atendimento em casos de acessos acima da capacidade da plataforma. Além disso, agora é possível consultar recursos de pessoa falecida por herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

6. Como me proteger de golpes envolvendo o dinheiro esquecido em bancos?

O primeiro passo para não cair em golpes é se certificar de que realmente está no site oficial do Sistema Valores a Receber. Preste atenção especial ao domínio da página: criminosos podem criar sites com interface parecida com a do site do Banco Central e fazer pequenas modificações na URL (“valorareceber.com.br” em vez de”valoresareceber.bcb.gov.br”, por exemplo) para fisgar vítimas desatentasO Banco Central não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais;

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar você, e ela nunca vai pedir sua senha;

Você não deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

As instituições que devem os valores não exigem pagamentos de tarifas para devolução do dinheiro. Por isso, nunca faça transferências para receber as quantias.

Fonte: Banco Central

Beatriz Aquino