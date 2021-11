Vandalismo | CEI da Zona Leste é alvo de criminosos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Educação Infantil Angelina Leandro Eiras, localizado na Zona Leste de Poços de Caldas, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada desta quinta-feira (11). Houve danos no sistema de gás do local e na caixa de energia elétrica. Foram furtados cabos do padrão de energia e também a tubulação de gás do CEI.

A Polícia Militar esteve no local e também o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, para conter qualquer risco devido ao dano no sistema de gás. Equipes da DME Distribuição já foram acionadas para reestabelecimento da energia no ponto.

Devido aos problemas constatados no sistema elétrico e de gás, as aulas precisaram ser suspensas nesta quinta-feira. As equipes da secretaria de Educação e de manutenção da Prefeitura se encontram no local para realização dos reparos necessários, para que as aulas possam ser reestabelecidas ainda nesta sexta (12).