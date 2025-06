Vandalismo prejudica iluminação pública e segurança em Poços de Caldas

DME reforça apelo à população para proteger o patrimônio público e combater furtos de cabos e fios elétricos

Poços de Caldas vem enfrentando uma preocupante onda de vandalismo que tem comprometido a infraestrutura de iluminação pública em diversos pontos da cidade. Nos últimos meses, foram registrados furtos de fios e cabos elétricos na ciclovia da Avenida João Pinheiro (nos sentidos centro-bairro e bairro-centro), no Parque José Affonso Junqueira, na Avenida Francisco Salles e na pista de caminhada da Avenida Pedro Galha.

A retirada ilegal desses materiais tem deixado áreas importantes da cidade às escuras, aumentando o risco de acidentes e a sensação de insegurança para pedestres, ciclistas e frequentadores. A reposição dos equipamentos danificados não é imediata, já que os casos têm se tornado frequentes e o estoque de materiais da DME está sendo constantemente afetado.

A DME Distribuição, responsável pela manutenção da iluminação pública, reforça que suas equipes estão sempre uniformizadas, utilizando equipamentos de segurança e veículos devidamente identificados e sinalizados. Esse padrão é importante para que a população reconheça os profissionais autorizados e evite confundir ações legítimas com possíveis tentativas de furto.

A população pode e deve colaborar. Denúncias de ações suspeitas podem ser feitas gratuitamente por meio do telefone 0800 035 0196, da Guarda Civil Municipal (153) ou da Polícia Militar (190).

Ajude a proteger o que é de todos nós. Combater o vandalismo é um dever coletivo para garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida em Poços de Caldas.

