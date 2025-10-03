Vaquinha online para reconstrução de hamburgueria destruída por incêndio

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Uma campanha online busca arrecadar fundos para a reconstrução da Trash Burger, hamburgueria destruída por um incêndio no dia 27 de setembro, na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas.

João Pedro, empresário e cozinheiro, lançou a vaquinha após receber mensagens de apoio de clientes e moradores, demonstrando solidariedade e incentivando a retomada do espaço. Segundo ele, os recursos serão aplicados exclusivamente na reforma e no retorno das atividades da hamburgueria.

O incêndio teve início na chapa da cozinha e se espalhou rapidamente pelo local, conforme informou o Corpo de Bombeiros. Testemunhas relataram que a tentativa de apagar as chamas com água agravou a situação, e o acúmulo de óleo no exaustor contribuiu para a propagação do fogo, provocando danos significativos à estrutura do estabelecimento.

A vaquinha virtual está disponível no link: Reconstrução da Trash Burger.

ASSISTA O VÍDEO: