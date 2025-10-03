Vaquinha online para reconstrução de hamburgueria destruída por incêndio

03out

Vaquinha online para reconstrução de hamburgueria destruída por incêndio

Por Notícias

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Uma campanha online busca arrecadar fundos para a reconstrução da Trash Burger, hamburgueria destruída por um incêndio no dia 27 de setembro, na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas.

João Pedro, empresário e cozinheiro, lançou a vaquinha após receber mensagens de apoio de clientes e moradores, demonstrando solidariedade e incentivando a retomada do espaço. Segundo ele, os recursos serão aplicados exclusivamente na reforma e no retorno das atividades da hamburgueria.

O incêndio teve início na chapa da cozinha e se espalhou rapidamente pelo local, conforme informou o Corpo de Bombeiros. Testemunhas relataram que a tentativa de apagar as chamas com água agravou a situação, e o acúmulo de óleo no exaustor contribuiu para a propagação do fogo, provocando danos significativos à estrutura do estabelecimento.

A vaquinha virtual está disponível no link: Reconstrução da Trash Burger.

 

ASSISTA O VÍDEO:

 

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

16set

Psicóloga realiza intervenção criativa para refletir sobre saúde mental no Setembro Amarelo

Todo mundo já ouviu falar do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao... Leia Mais

20maio

Viridis apresenta projeto de criação de centro de pesquisa em terras raras em Poços de Caldas

Iniciativa em parceria com a UNIFAL-MG receberá investimentos de R$ 50 milhões Na... Leia Mais

26jul

Rodovia do Contorno parcialmente interditada neste sábado

Recapeamento interdita parcialmente a Avenida do Contorno neste sábado dia 26 foto: Marco... Leia Mais

21jul

Simulado de incêndio reforça medidas de segurança em unidade industrial de Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 21, a unidade da Danone em Poços de... Leia Mais

05set

DMAE realiza interligação de rede de água na rua Assis Figueiredo

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) iniciou nesta semana a... Leia Mais

21ago

Poços vai sediar o XV Simpósio Sul Mineiro de Oftalmologia

Poços de Caldas (MG), se prepara para receber, neste sábado (23), o... Leia Mais

14maio

“Pezinhos Aquecidos”: Câmara Municipal promove ação solidária em prol de crianças do município

Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal, por meio da... Leia Mais

12set

VÍDEO: Acidente entre dois veículos é registrado no bairro Bortolan

Por volta das 22h30 desta quinta-feira, 11, um acidente envolvendo dois veículos... Leia Mais

18jul

Jovem de 24 anos é preso durante operação em bairro de Poços de Caldas

Na manhã desta sexta-feira (18), uma casa localizada na Rua Saturno, no... Leia Mais

03jul

Escola do Legislativo faz entrega das meias arrecadadas na campanha Pezinhos Aquecidos

A Câmara Municipal de Poços de Caldas, através da Escola do Legislativo,... Leia Mais