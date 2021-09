Variante Delta é confirmada em Poços de Caldas

Na tarde da última terça-feira (14), fomos notificados oficialmente pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED que na cidade de Poços de Caldas foi encontrada em uma amostra, um caso confirmado da variante DELTA do novo coronavírus.

A confirmação da variante Delta foi identificada em uma paciente, de 81 anos residente em Poços de Caldas. A paciente permaneceu internada em leito clínico, no Hospital de Campanha, tendo alta em boas condições.

A Vigilância Epidemiológica junto a Atenção Básica, estão realizando o rastreamento na família e pessoas próximas para mais informações.

O QUE É UMA VARIANTE?

Quando ocorrem mutações específicas, estas podem estabelecer uma nova linhagem do vírus em circulação. O coronavírus pode continuar sofrendo mutações adicionais gerando diferenças dentro da mesma linhagem. Quando isso acontece, caracteriza-se como uma nova variante daquele vírus.



PREVENÇÃO

Frente a detecção de variantes em Poços de Caldas e na região Sul de Minas, novamente é pedida a conscientização por parte de toda população. Use máscaras e não aglomere!

