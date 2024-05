Veículo com sinais de adulteração é apreendido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de adulteração de veículo na Av. Geraldo Martins Costa, bairro Chácara, em Poços de Caldas. O chamado veio de um homem de 41 anos, que relatou ter recebido várias notificações de infração de trânsito relacionadas à sua motocicleta, levantando suspeitas de clonagem da placa.

O solicitante avistou uma motocicleta com emplacamento idêntico ao seu transitando pela Rua Cel. Virgílio Silva e a viu entrando em uma oficina mecânica. Imediatamente, ele acionou a polícia.

No local, os policiais encontraram o veículo e identificaram o proprietário, um homem de 29 anos, que afirmou ter comprado a motocicleta Honda/CG 125 Fan, de cor vermelha, pela internet, através do Facebook. Durante a vistoria, os policiais constataram adulterações no chassi e no número do motor, impossibilitando a verificação da procedência do veículo.

O proprietário foi preso por receptação e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo passou por perícia e foi removido ao pátio credenciado pelo Detran-MG.

ALCO – 29° BPM