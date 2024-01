Veículo é removido pela Polícia Militar por falta de licenciamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 10, por volta das 20h53min, as forças de segurança da Polícia Militar, por meio das equipes do Tático Móvel e GEPMOR, realizaram uma ação de remoção de veículo na Avenida Coronel Virgílio Silva, no bairro Monte Verde.

A operação teve início após receberem informações preliminares sobre um veículo, um Vectra vermelho, que estaria em trânsito com o condutor supostamente armado. As equipes agiram prontamente e, na altura do número 2620 da referida avenida, o veículo foi interceptado.

Durante a abordagem, os policiais submeteram o veículo a uma minuciosa inspeção em busca de armas de fogo. Nenhuma arma foi encontrada. No entanto, ao verificar a documentação, constatou-se que o licenciamento do veículo encontrava-se vencido e que o condutor não possuía habilitação.

Diante das irregularidades constatadas, o veículo foi devidamente notificado e, em conformidade com as normativas legais, removido ao pátio credenciado.

ALCO 29° BPM