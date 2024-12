Veículo elétrico para coleta de recicláveis: PUC Minas Poços de Caldas e Sicredi apresentam protótipo nesta quarta-feira (18)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho de profissionais que atuam no segmento, projeto contou com a participação de estudantes do Campus

A PUC Minas Poços de Caldas, em parceria com o Sicredi, realizou, na manhã desta quarta-feira (18), a apresentação do protótipo de um veículo elétrico destinado à coleta de materiais recicláveis. O protótipo tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho de profissionais que atuam no segmento e promover reflexões acerca das dimensões sociais e ambientais da reciclagem. Alunos dos cursos de Engenharia Elétrica, Jornalismo e Publicidade e Propaganda integraram o processo de desenvolvimento do projeto.

A parceria teve, por um lado, a contribuição da PUC Minas Poços de Caldas no que se refere à parte de pesquisa e desenvolvimento e, por outro, o aporte por meio do Fundo Social do Sicredi que viabilizou a realização do trabalho. O Fundo permite que cooperativas de crédito destinem um percentual do resultado do exercício anterior para apoiar iniciativas promovidas por entidades privadas, sem fins lucrativos e legalmente constituídas.

A apresentação contou com a presença de representantes da Universidade e da cooperativa de crédito, além do senhor Eulei Gomes Negrão, que tem 85 anos e é catador de recicláveis. Para ele, trata-se de um momento de felicidade e reconhecimento. “Foi essa profissão que me tornou uma pessoa de verdade.

Infelizmente, muitas vezes, não temos o reconhecimento e o respeito que merecemos. E saber que existem pessoas preocupadas com a melhoria do nosso trabalho é gratificante. Só tenho a agradecer a PUC Minas, o Sicredi e Poços de Caldas”, declara.

De acordo com o Prof. Dr. Celso Iwata Frison, responsável pelo projeto, além de uma iniciativa que representa uma ação de responsabilidade social, o protótipo também demonstra o comprometimento da Universidade com o desenvolvimento científico. “Este é um dos frutos dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que temos feito na PUC Minas Poços de Caldas. Quando discutíamos uma proposta que pudesse ter um impacto social positivo, pensamos, então, na elaboração de um carrinho capaz de ajudar profissionais que são fundamentais para o processo de reciclagem”, afirma.

“O Fundo Social do Sicredi foi criado justamente com a finalidade de impactar positivamente a vida das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. O lado econômico não se sustenta sem o lado social. E ao encontrar projetos como este, capaz de melhorar as condições de vida de uma pessoa, nos alegra e motiva muito”; avalia o presidente do Sicredi, Adelar José Parmeggiane.

Uma vez validado, o projeto do protótipo será disponibilizado ao mercado para que mais profissionais da coleta de recicláveis sejam atendidos em diferentes comunidades. A iniciativa se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que objetivam o bem-estar e saúde coletivos; trabalho decente e crescimento econômico e o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis.

“Este protótipo precisa ser ‘copiado’; o desenvolvimento científico precisa ir além da universidade. Democratizar um projeto como este vai possibilitar que mais

profissionais sejam contemplados, em Poços de Caldas, na região, e mesmo no Brasil”, conclui o Prof. Dr. Fabiano Teixeira Costa, coordenador do Centro de Pesquisas Avançadas da PUC Minas Poços de Caldas.