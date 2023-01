Veículo furtado é recuperado no Jd Itamaraty 2

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu à rua João Augusto Ramos no bairro Jardim Itamaraty 2 em poços de Caldas na manhã de hoje, dia (6), para atender a denúncia do furto de um veículo. A vítima, um homem de 60 anos, informou que havia estacionado seu carro, um Gol Special de frente à sua residência por volta das 22hs do dia de ontem (5), e que hoje pela manhã, por volta das 5:00hs, constatou que o veículo havia sido roubado.

Os militares iniciaram o patrulhamento nas imediações e localizaram o veículo furtado estacionado na contra mão de direção da rua Laer Triottoni de Azevedo. Com o acesso as imagens do sistema de câmera de segurança de uma casa da rua, a PM visualizou que dois indivíduos abandonaram o carro no local entrando em um Monza de cor escura.

Nenhum dano foi constatado no veículo. A vítima acusou apenas a falta de algumas moedas que estavam no console. O carro foi removido e recolhido ao pátio credenciado.

Beatriz Aquino