Veículo furtado é recuperado pela Polícia Militar de Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou no final da tarde desta terça-feira, 27, um veículo VW Nivus, cor cinza, que havia sido furtado. Durante uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida João Pinheiro, no Jardim Country Club, os policiais abordaram o carro e constataram que ele tinha uma queixa de furto.

O condutor do veículo, um homem de 24 anos, alegou ter comprado o carro por R$6.000,00 de um indivíduo do estado de São Paulo.

O autor foi preso pelo crime de receptação.

