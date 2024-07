Veículo furtado é recuperado pela Polícia Militar em Poços de Caldas

A Polícia Militar recuperou na madrugada desta segunda-feira, 15, um veículo furtado na Avenida Vereador Reynaldo Figueiredo Bastos, no bairro Residencial Torre, zona oeste de Poços de Caldas.

A ocorrência foi registrada às 00h40, quando a vítima, um homem de 31 anos, relatou que um indivíduo não identificado pulou o muro do prédio onde reside, furtou seu veículo Ford Escort cinza, com placas de Poços de Caldas-MG, e quatro botijões de gás.

O veículo foi encontrado abandonado na Alameda Esperança e removido pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG. As equipes policiais continuam as buscas pelo suspeito e pelos botijões de gás furtados.

ALCO – 29° BPM

