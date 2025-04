Veículo oficial com placas adulteradas é recuperado pela PM em Andradas

A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira 15, um veículo oficial que havia sido abandonado nas proximidades da Companhia de Nióbio do Brasil (CNB), em Andradas. O automóvel, uma van branca pertencente à Secretaria de Saúde do município de Ipuiúna, apresentava indícios de adulteração nas placas de identificação.

A ação teve início após denúncias feitas por funcionários da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que relataram a presença suspeita de um veículo de grande porte circulando e sendo estacionado em diferentes locais da região desde o último sábado (12).

Com base nas informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), equipes iniciaram um rastreamento intensivo, incluindo buscas em áreas de mata fechada. Após aproximadamente um quilômetro de incursão, os policiais localizaram a van em uma área de difícil acesso.

A ocorrência foi registrada, e o veículo será encaminhado para os procedimentos legais e posterior devolução ao órgão de origem. A Polícia Militar segue investigando o caso para identificar os responsáveis pela ação.

