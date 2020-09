Veículo pega fogo enquanto trafegava pela Avenida Alcoa

O carro, que era conduzido por ciganos, foi abandonado na entrada do bairro Conjunto Habitacional

Alice Dionisio | 12h50

Um carro pegou fogo, esta manhã (18), na Avenida Alcoa, zona sul de Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava sendo conduzido por ciganos, que abandonaram o carro no local.

De acordo com levantamento feito pelos militares, eles foram procurar ajuda em estabelecimentos comerciais e acabaram se desentendendo com os proprietários. Após a discussão, eles entraram em outro carro e foram embora.

Quando os bombeiros chegaram, o veículo já havia sido totalmente destruído pelas chamas. Foi feito apenas um rescaldo.

