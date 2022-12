Veículos roubados localizados em diferentes regiões da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

A Polícia Militar compareceu à rua Serra da Leoa, no bairro Parque das Nações em Poços de Caldas para verificar a denúncia de que um carro roubado na semana passada, um VW- Gol, havia sido encontrado. O veículo estava sem o pára-choque dianteiro, sem aparelho de som e com o pára-lama do lado direito danificado.

A Polícia Militar localizou também outro veículo abandonado em estrada vicinal próximo ao aterro sanitário na BR 146, saída para Andradas. O veículo estava sem as quatro rodas, sem o estepe, aparelhos de som, alto falantes e bateria. Segundo a vítima foi levado 01 cartão do Bradesco, dois cartões Verocard e uma quantia (não especificada) em dinheiro.

E ainda nessa terça feira, A PM compareceu ao bairro Jardim Esperança onde foi encontrado mais um veículo, dessa vez um VW Gol na cor branca. O carro estava sem as 03 rodas, sem bateria, sem estepe e sem aparelho de som.

A perícia técnica foi acionada e os veículos foram removidos para pátio credenciado.

De acordo com a PM, o número de furtos de carros está 22% maior neste ano do que o registrado em 2021 em Poços de Caldas. Só neste ano, 212 veículos foram furtados na cidade. No ano passado, de janeiro a agosto, foram registrados 173 casos.

Não deixar a chave na ignição, não esquecer veículos abertos, vidros abertos ou com objetos que chamem a atenção no interior. Para motos, se possível usar um cadeado ou uma tranca, são algumas das orientações da Polícia.