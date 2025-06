Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar em Poços de Caldas

A Polícia Militar recuperou, na madrugada desta sexta-feira, 06, um veículo modelo Golf GTI que havia sido roubado anteriormente. O carro foi localizado por volta de 1h45, abandonado e com os faróis acesos, na Rodovia Geraldo Martins Costa, em Poços de Caldas.

A ação teve início após a PM receber informações sobre um veículo preto parado no local, com os faróis ligados e sem maiores detalhes. As guarnições se deslocaram imediatamente até o endereço indicado, onde realizaram um rastreamento na área.

Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo sem placas e em situação suspeita. Após consulta ao número do chassi, foi confirmado que o automóvel era produto de roubo.

O carro foi removido por um guincho autorizado e encaminhado ao pátio credenciado para as providências legais.

ALCO – 29º BPM

