Veículo roubado há quase 5 anos é recuperado pela PRF

Um veículo roubado no dia 25 de dezembro de 2016 em Jacareí (SP) foi recuperado esta manhã (03), em Poços de Caldas, pela Polícia Rodoviária Federal.

Durante fiscalização de rotina no km 517 da BR 146, foi abordado um automóvel MMC/L200 Triton HPE de cor preta, e placas aparentes do município de Campestre, conduzido por um homem de 45 anos. Os policiais verificaram que o veículo possuía sinais de alteração em alguns elementos de identificação.

Por meio de uma vistoria minuciosa no veículo, os agentes verificaram que ele havia sido roubado, mas portava a identificação de um outro carro.

O condutor, informou que adquiriu o veículo no ano de 2019 de uma pessoa em Campestre, pelo valor de R$55.000,00, sem qualquer ciência de que se tratava de produto de crime.

Dessa forma, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

