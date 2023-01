Veículo roubado no bairro Santa Rosália

A Polícia Militar está investigando o roubo de um veículo no bairro Santa Rosália, Poços de Caldas.

De acordo com a vítima, um homem de 54 anos, ele estacionou o seu carro, um Gol VW de cor branca, ano 1997, na rua Manoel Côrrea, na tarde de ontem (3) de janeiro. Ao retornar ao local, 15 minutos depois, percebeu que ele havia sido roubado.

A Polícia continua com os trabalhos de rastreamento do veículo.

Beatriz Aquino

