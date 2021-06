Veja quais serviços da Prefeitura vão funcionar durante o feriado

Devido ao feriado nacional desta quinta-feira 03 de junho (Corpus Christi), não haverá funcionamento administrativo da Prefeitura de Poços de Caldas.

Os serviços serão retomados normalmente na sexta-feira (04).

Serviços essenciais como, Guarda Municipal, Funerária Municipal, Coleta de Lixo e Coleta Seletiva prosseguem com o funcionamento normal neste feriado.

Na saúde os PSF’s e as Farmácias do Sus estarão fechados nesta quinta e retomam na sexta-feira o atendimento convencional.

O Hospital de Campanha estará em funcionamento normal (7h às 19h). A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Hospital Margarita Morales estarão em funcionamento habitual e não fecham (24h).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.