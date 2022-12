Vendedora indiciada por crime de receptação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma vendedora de 24 anos responderá pelo crime de receptação em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, a mulher que trabalha em um brechó, teria comprado um tênis que havia sido furtado de uma loja no dia 05 deste mês.

A vendedora informou a Policia que havia comprado um par de tênis da marca Giulia Doma, número 34, pela a quantia de R$40,00, com uma pessoa que ela não soube informar os dados. Como o produto estava em condições de novo, colocou-o à venda pela quantia de R$89,90, no Brechó.

A dona da loja de 37 anos, de onde o tênis havia sido furtado, soube que o produto estava à venda em um brechó. Segundo a Polícia, ela contou que no dia do furto, o sistema de monitoramento da loja captou imagens do furto que foi cometido por um homem que ela não conhece, sabia apenas que era conhecido como Mike.

Ainda segundo a PM, após a vítima reconhecer o produto, ele foi apreendido ficando à disposição da Justiça e a outra vendedora responderá pelo crime de receptação. Segundo a Polícia Militar, ela não foi presa. Foi feito o Registro de Eventos de Defesa Social afeto às infrações de menor potencial ofensivo (REDS TC), por Contravenção Penal.