Vereador bate na esposa e a culpa por não reeleição

O vereador Pedro Magalhães (Republicanos) está foragido após bater na esposa, ontem à noite (22), em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o marido a culpou pela não reeleição dele. Essa não teria sido a primeira vez que a esposa foi agredida. Ela contou que é assediada moralmente com frequência.

A vítima foi levada até o Hospital Margarita Morales, onde foi atendida e constatado lesões no braço e lombar. Pedro Magalhães ainda não foi localizado.

