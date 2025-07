Vereador de Poços é suspenso por unanimidade

Atualizado em 18 de julho de 2025

Na tarde desta sexta-feira (18), a Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou, por unanimidade, a suspensão temporária de 30 dias do vereador Kléber Silva.

A decisão foi tomada após a conclusão de um processo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que apurou conduta incompatível com as normas da Casa. O parlamentar foi acusado de interferência indevida na fila do SUS, ao ter priorizado a realização de um exame médico, contrariando o trâmite padrão exigido na rede pública de saúde.

Durante o período de suspensão, o vereador ficará afastado das atividades parlamentares e não receberá remuneração. Kléber Silva nega irregularidades e afirma que houve perseguição política.

A medida entra em vigor após publicação do decreto legislativo, conforme previsto no regimento interno da Câmara.