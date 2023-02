Vereador Marcelo Heitor é eleito corregedor da Câmara Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O vereador Marcelo Heitor (PSC), ex-presidente da Câmara Municipal, foi eleito o novo corregedor da Casa. Ele disputou com o vereador Sílvio Véio (MDB) e teve 11 votos contra 4 do concorrente. Heitor assume o posto que até então era do vereador Roberto Santos.

De acordo com o que estabelece o artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído através da Resolução n. 587/96, a votação para corregedor ocorre sempre na segunda sessão do ano e a duração do mandato é de um ano, permitida a recondução para o período subsequente. Compete ao corregedor, entre outras atribuições: zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar; corrigir os usos e abusos dos vereadores, promovendo-lhes a responsabilidade; autuar possível representação nos termos do Código de Ética, emitindo seu parecer e indicando as providências a serem tomadas pela Câmara.

Beatriz Aquino