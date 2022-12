Proposto Projeto de Lei que prevê pagamento de tributos via pix

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O vereador Ricardo Sabino (PSDB), propôs, por meio de um Projeto de Lei, que o município estabeleça o direito do contribuinte ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como Pix e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. A proposição foi apresentada na última terça-feira, dia 15, e será encaminhada para análise das Comissões Permanentes.

O parlamentar destacou que tecnologias como o Pix, lançado em 2020 e que permite a transferência de recursos entre contas em segundos e a qualquer hora ou dia, são formas práticas, rápidas e de baixo custo para a realização de pagamentos. “O pagamento de tributos via Pix já está sendo adotado pela Receita Federal e em diversos entes da Federação. Trata-se de uma alternativa para facilitar o pagamento dos tributos, dando ao cidadão uma forma mais prática de realizar tais transações. Assim, a proposta pretende modernizar e simplificar o ambiente tributário do município”, comentou.

De acordo com o projeto apresentado, no caso de pagamento através de Pix, a administração pública deverá disponibilizar ao contribuinte QR Code, link específico ou chave aleatória para a identificação do pagamento. A matéria estabelece, ainda, que o meio de identificação de pagamento deverá ser disponibilizado para consulta no site da Prefeitura durante vinte e quatro horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Além disso, determina que tal resolução aplica-se, inclusive, aos créditos tributários anteriores à vigência da lei, havendo a opção ao contribuinte de efetuar o pagamento desses créditos através dos meios digitais.

O documento está disponível para consulta no Portal da Câmara, em Proposições (Projeto de Lei n. 127/2022).