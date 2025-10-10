Vereador solicita esclarecimentos sobre casos de violência envolvendo alunos da Escola Vitalina Rossi

Atualizado em 10 de outubro de 2025

O vereador Marcus Eliseu Togni protocolou um Pedido de Informações direcionado ao prefeito municipal, solicitando esclarecimentos sobre uma série de casos graves envolvendo alunos da Escola Municipal Vitalina Rossi.

De acordo com o documento encaminhado à Câmara Municipal, três estudantes da unidade escolar teriam tirado a própria vida em um intervalo relativamente curto de tempo. Os casos envolvem um menino de 9 anos, que faleceu no final do ano passado, um adolescente de 14 anos e, mais recentemente, uma jovem de 15 anos. Todos os alunos frequentavam a mesma escola, o que acendeu um sinal de alerta para possíveis causas comuns por trás das tragédias.

Segundo o vereador, há suspeitas de que os adolescentes estivessem envolvidos em um suposto jogo online com conteúdo violento, que poderia estar influenciando comportamentos de risco. “Como os eventos ocorreram com alunos da mesma instituição, é plausível considerar a existência de um fator em comum que demande apuração”, justificou Togni.

Diante da gravidade das ocorrências, o parlamentar fez os seguintes questionamentos à gestão municipal:

A direção da Escola Vitalina Rossi ou a Secretaria Municipal de Educação identificou algum comportamento anômalo entre os alunos relacionado a jogos violentos na internet? Foi realizado algum estudo ou investigação para apurar as motivações que levaram os adolescentes aos atos de violência? Caso existam investigações ou estudos, houve alguma conclusão sobre as causas dos episódios? Quais medidas foram adotadas pela escola para orientar os estudantes quanto ao uso excessivo ou inadequado da internet?

A equipe de jornalismo da TV Poços entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação em busca de um posicionamento oficial sobre o caso. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não houve manifestação por parte da pasta.