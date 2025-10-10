Vereador solicita esclarecimentos sobre casos de violência envolvendo alunos da Escola Vitalina Rossi

  • Home
  • Notícias
  • Notícias
  • Vereador solicita esclarecimentos sobre casos de violência envolvendo alunos da Escola Vitalina Rossi
10out

Vereador solicita esclarecimentos sobre casos de violência envolvendo alunos da Escola Vitalina Rossi

Por Notícias

Atualizado em 10 de outubro de 2025

O vereador Marcus Eliseu Togni protocolou um Pedido de Informações direcionado ao prefeito municipal, solicitando esclarecimentos sobre uma série de casos graves envolvendo alunos da Escola Municipal Vitalina Rossi.

De acordo com o documento encaminhado à Câmara Municipal, três estudantes da unidade escolar teriam tirado a própria vida em um intervalo relativamente curto de tempo. Os casos envolvem um menino de 9 anos, que faleceu no final do ano passado, um adolescente de 14 anos e, mais recentemente, uma jovem de 15 anos. Todos os alunos frequentavam a mesma escola, o que acendeu um sinal de alerta para possíveis causas comuns por trás das tragédias.

Segundo o vereador, há suspeitas de que os adolescentes estivessem envolvidos em um suposto jogo online com conteúdo violento, que poderia estar influenciando comportamentos de risco. “Como os eventos ocorreram com alunos da mesma instituição, é plausível considerar a existência de um fator em comum que demande apuração”, justificou Togni.

Diante da gravidade das ocorrências, o parlamentar fez os seguintes questionamentos à gestão municipal:

  1. A direção da Escola Vitalina Rossi ou a Secretaria Municipal de Educação identificou algum comportamento anômalo entre os alunos relacionado a jogos violentos na internet?

  2. Foi realizado algum estudo ou investigação para apurar as motivações que levaram os adolescentes aos atos de violência?

  3. Caso existam investigações ou estudos, houve alguma conclusão sobre as causas dos episódios?

  4. Quais medidas foram adotadas pela escola para orientar os estudantes quanto ao uso excessivo ou inadequado da internet?

A equipe de jornalismo da TV Poços entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação em busca de um posicionamento oficial sobre o caso. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não houve manifestação por parte da pasta.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

02out

Dia mundial da adoção de animais é celebrado com evento na praça Pedro Sanches

Neste sábado, 4 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Adoção... Leia Mais

30set

Mulher em surto invade CEI Catavento na zona sul de Poços de Caldas

Uma mulher em surto psicológico invadiu, na manhã desta terça-feira, 30, o... Leia Mais

12ago

Ambulantes irregulares podem ter mercadorias apreendidas

foto: TV Poços A Secretaria de Serviços Públicos tem intensificado a fiscalização contra... Leia Mais

19maio

Painel do Sine: 97 vagas de emprego disponíveis em Poços de Caldas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Poços de Caldas está com... Leia Mais

01ago

Inteligência artificial e saúde em pauta no Jornal 360

O Jornal 360 de quinta-feira, 31 de julho, trouxe uma discussão aprofundada... Leia Mais

15set

Poços está entre as cidades sob alerta de tempestade e granizo

Poços de Caldas é uma das 100 cidades mineiras que estão sob... Leia Mais

14maio

Retrato do MEI em Minas Gerais: 87% dos empreendedores planejam ampliar seus negócios

Pesquisa do Sebrae Minas aponta que a atividade do MEI é a... Leia Mais

08out

Cacá D’Arcádia e Nara Gomes eleitas conselheiras do CMDM

A candidatura apresentada pela Casa Laudelina de Campos Melo saiu vitoriosa na... Leia Mais

02out

Municípios protocolam ofício para implantação de trem turístico regional

Os municípios de São João da Boa Vista (SP), Poços de Caldas... Leia Mais

09out

Casal é preso por tráfico de drogas na Praça Dom Pedro II, no centro de Poços de Caldas

A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta feira, 08 de outubro,... Leia Mais