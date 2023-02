Vereadores pedem prolongamento de prazo para proprietários de trailers

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Poços de Caldas para discutir a situação dos donos de trailers de lanches, que será renovada e renomeada como Alameda Poços. O Executivo, representado por Paulo Ney, secretário de Governo e Vanessa Gavião, Procuradora Geral do Município, explicou aos vereadores que já houve tentativas de negociação com os proprietários dos trailers, mas o prazo acabou e agora é hora de começar as obras. O prefeito anunciou que a área será fechada em 21 de fevereiro e as obras começarão em 1 de março.

Os vereadores reconheceram a dificuldade da situação, mas pediram aos representantes do Executivo que levem uma proposta para ampliar o prazo para os comerciantes por 90 dias. A proposta será apresentada ao prefeito Sérgio Azevedo, mas o aumento do prazo também dependerá da promotoria. A procuradora municipal enfatizou que os comerciantes não poderão permanecer no local após a licitação. O secretário de Governo, Paulo Ney, confirmou que as obras estão programadas para começar em 1 de março.

Beatriz Aquino