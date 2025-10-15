VÍDEO: Capivara é flagrada andando pelas ruas do Jardim Country Club

Atualizado em 15 de outubro de 2025

Uma capivara foi vista caminhando pelas ruas do bairro Jardim Country Club, nas proximidades do novo Fórum de Poços de Caldas, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro. O flagrante chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com orientações de órgãos ambientais, em situações como essa a população não deve se aproximar nem tentar capturar o animal, já que, apesar de parecer mansa, a capivara pode reagir de forma imprevisível se sentir ameaçada.



O correto é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar de Meio Ambiente (190), que possuem equipes preparadas para fazer o resgate de maneira segura.

A presença de capivaras em áreas urbanas tem se tornado mais comum em Poços de Caldas, especialmente em bairros com áreas verdes e próximos a córregos, como o Jardim Country Club. Esses animais costumam se deslocar em busca de alimento e abrigo.

ASSISTA AO VÍDEO: