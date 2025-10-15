VÍDEO: Capivara é flagrada andando pelas ruas do Jardim Country Club

15out

VÍDEO: Capivara é flagrada andando pelas ruas do Jardim Country Club

Por Notícias

Atualizado em 15 de outubro de 2025

Uma capivara foi vista caminhando pelas ruas do bairro Jardim Country Club, nas proximidades do novo Fórum de Poços de Caldas, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro. O flagrante chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com orientações de órgãos ambientais, em situações como essa a população não deve se aproximar nem tentar capturar o animal, já que, apesar de parecer mansa, a capivara pode reagir de forma imprevisível se sentir ameaçada.


O correto é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar de Meio Ambiente (190), que possuem equipes preparadas para fazer o resgate de maneira segura.

A presença de capivaras em áreas urbanas tem se tornado mais comum em Poços de Caldas, especialmente em bairros com áreas verdes e próximos a córregos, como o Jardim Country Club. Esses animais costumam se deslocar em busca de alimento e abrigo.

 

ASSISTA AO VÍDEO:

 

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

28jul

Poços de Caldas recebe importantes investimentos do Governo de Minas

O município de Poços de Caldas e toda a região Sul e... Leia Mais

03set

Região Vulcânica estreia curso preparatório para campeonatos de barismo

A Região Vulcânica promoveu nesta semana o lançamento de um curso preparatório... Leia Mais

22ago

Principal avenida do Conjunto Habitacional passa por obras

A Prefeitura de Poços de Caldas (MG), por meio da Secretaria de... Leia Mais

26jul

Festival de Inverno de Poços se encerra neste domingo (27)

Dupla Denis & Matheus se apresentou neste sábado dia 26 no Parque... Leia Mais

17jul

Morador de rua é esfaqueado e agressor é preso em flagrante na zona oeste de Poços de Caldas

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar... Leia Mais

15ago

SAMU registra quase 5.000 atendimentos no primeiro semestre em Poços

A Prefeitura de Poços de Caldas (MG), por meio da Secretaria Municipal... Leia Mais

01set

Setembro Amarelo: conscientização e prevenção ao suicídio

Setembro é o mês mundial dedicado à conscientização sobre a prevenção do... Leia Mais

23set

CPI do Centro Administrativo define presidente, vice e relator

Nesta segunda-feira (22), aconteceu a primeira reunião da CPI do Centro Administrativo.... Leia Mais

20maio

Viridis apresenta projeto de criação de centro de pesquisa em terras raras em Poços de Caldas

Iniciativa em parceria com a UNIFAL-MG receberá investimentos de R$ 50 milhões Na... Leia Mais

25ago

Revitalização da João Pinheiro tem sequência em Poços

foto: Victor Imesi A Prefeitura de Poços de Caldas continua nesta semana a... Leia Mais